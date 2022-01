Após terça de muito calor, Inmet prevê chuva nos próximos dias na região

Direto da redação

Após uma terça-feira (25) de forte calor na Região Metropolitana de São Paulo, com termômetros marcando 36ºC no Largo de Taboão da Serra, a previsão do tempo deve começar a mudar a partir desta quarta (26), com possibilidade, inclusive de chuvas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura deve variar nesta quarta entre 21 e 28 graus, com muitas nuvens e pancadas de chuva a tarde. No entanto, na quinta, a máxima volta a subir e pode chegar a 31ºC.

Na sexta-feira, dia 28, o Inmet prevê mínima de 19ºC e máxima de 24ºC com muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.