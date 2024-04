Após trocar iluminação para Led, Prefeitura foca na limpeza da Avenida Aprígio Bezerra da Silva, antiga BR-116

Da PMTS

Desde as primeiras horas da manhã deste sábado, 20/04, equipes dedicadas realizam capina e manutenção urbana ao longo dos 6 quilômetros da Avenida Aprígio Bezerra da Silva, antiga Rodovia Régis Bittencourt.

O Prefeito Aprígio enfatizou a importância do serviço. “Nossa gestão segue comprometida em promover o desenvolvimento sustentável e o progresso em todas as áreas do município. A execução deste serviço reflete o compromisso em garantir um ambiente limpo e seguro para todos os cidadãos”.

Valdemar Aprígio, secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, ressaltou o trabalho árduo das equipes envolvidas: “Nossos colaboradores se dedicam com profissionalismo nesta tarefa desafiadora. Estamos comprometidos em manter esse padrão de excelência em todos os nossos projetos de manutenção urbana”.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Ricardo Rezende, destacou os próximos passos do projeto. “Este é apenas o começo de nossos esforços para melhorar a infraestrutura de nossa cidade. Já instalamos iluminação em LED em praticamente todo o trecho da Avenida e nas próximas semanas a via também receberá uma série de iniciativas que visam revitalizar e modernizar Taboão da Serra, proporcionando uma qualidade de vida ainda melhor para os taboanenses.”