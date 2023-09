Aprígio acusa ex-prefeito Fernando Fernandes de “se apropriar” de área pública

Por Samara Matos, na redação

Durante o tour com a imprensa da região para mostrar as obras em andamento na quarta-feira (30), o prefeito Aprígio afirmou que parte do estacionamento do Brasileirão Atacadista no Pirajuçara pertence à Prefeitura de Taboão da Serra e o local foi ocupado pelo ex-prefeito Fernando Fernandes, que seria proprietário da área.

Com a planta da área em mãos, Aprígio comunicou à imprensa que o departamento jurídico da prefeitura já pediu reintegração de posse e exige ressarcimento pelos anos de ocupação irregular.

“Eu estou querendo perguntar para o ex-prefeito Fernando Fernandes. Qual foi a intenção dele de ocupar essa área da prefeitura? Quando ele foi eleito pela primeira vez, ele ocupou essa área, construiu e recebe aluguel pelo prédio. Ele começou a enriquecer quando começou a alugar terreno da prefeitura e pegar os aluguéis para ele. Eu peço ao Fernando Fernandes que explique para a população a situação desse terreno. O nosso jurídico pediu reintegração de posse. E que ele pague o aluguel que tanto tempo recebeu e continua recebendo. Não é justo ficar usando uma área pública para enriquecer, queremos explicações”, denunciou Aprígio.

Um dos gerentes do atacadista afirma que o local está alugado por R$130 mil reais mensais e já tem ciência da ocupação de uma área pública. “Nosso advogado está cuidando do assunto. Inicialmente não sabíamos, fomos até a prefeitura falar a respeito da frente de loja e lá foi abordado o assunto dessa área. Mas, no momento de alugar, não fomos informados”, diz José.

OUTRO LADO

O Taboão em Foco procurou o ex-prefeito Fernando Fernandes para questionar a respeito das denúncias feitas pelo atual prefeito. Em nota, ele negou que seja – ou já tenha sido – proprietário da área e acusou Aprígio de mentir.

“O Aprigio mais uma vez está mentindo. O terreno em questão não é meu e nunca foi. Se há alguma questão, é a justiça que deve julgar. Talvez o Aprígio esteja me confundindo com ele”, diz Fernando Fernandes em nota enviada por sua assessoria.