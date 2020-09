Aprígio testa positivo para o novo coronavírus e se recupera em casa

Direto da redação

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Taboão da Serra, Aprígio (Podemos) testou positivo para o novo coronavírus. Ele tem 68 anos e sentiu o sintomas no final de semana e realizou o exame, que confirmou a doença.

O Taboão em Foco conversou com pessoa próxima ao deputado, que afirma que ele está com tosse e falta de paladar, mas está bem e com cuidados em sua residência.

Durante o inicio da pandemia, Aprígio ficou isolado com sua família em um sítio e retomou sua agenda presencial há poucas semanas.