Aprígio vai inaugurar “Natal Mágico” na Praça Nicola Vivilechio no dia 26 de novembro

Por Allan dos Reis, na redação

A decoração de natal na Praça Nicola Vivilechio, na região central de Taboão da Serra, será inaugurada pelo prefeito Aprígio (Podemos) no dia 26 de novembro (sexta-feira). Rebatizado de “Natal Mágico”, o local trará de volta luzes, adereços e o encantamento do Papai Noel, além de surpresas reveladas apenas no dia.

Mas a atual gestão promete que a região do Parque Pinheiros e o Pirajuçara também terão atrativos natalinos. Na Estrada Kizaemon Takeuti, a decoração será do Poupatempo de Taboão da Serra até as Casas Bahia, quase na divisa com Embu das Artes. E a Avenida Paulo Ayres também será decorada.

“Vamos ter três pontos [de decoração] e estamos olhando com muito mais carinho a região do Pirajuçara, que é um polo econômico e comercial da cidade. Do Poupatempo até as Casas Bahia [terá decoração]”, garante Wagner Eckstein Júnior, secretário de administração.