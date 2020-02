Arteris consegue liminar e moradores desistem de protesto na Régis Bittencourt

Direto da redação

O protesto previsto para essa sexta-feira (21) de carnaval no Km 322 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Juquitiba, foi cancelado pelos moradores após a empresa Arteris, que tem a concessão da via, conseguir na Justiça liminar impedindo qualquer manifestação no local e impondo multa de R$ 500 mil aos organizadores para cada ato.

As pessoas que iriam participar do ato cobram o término da construção do Km 322. A obra está parada há anos e faz com que motoristas tenham que andar quilômetros a mais para realizarem o retorno.