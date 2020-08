Artigo: Além do Horizonte

Por Jucemar Henrique*

Ao iniciar este artigo assumi o desafio de permitir a fluidez das ideias e não burocratizar o processo de escrita para desenvolver um texto capaz de cooperar com a jornada de transformação e realização de empreendedores visionários.

Sobre o que poderia escrever? Quais assuntos despertariam o interesse do leitor? Quais dores você leitor poderia estar sentindo e sendo desafiado a sanar? Poderia eu com minhas experiências pessoais e profissionais, cooperar com você nesta jornada de transformação? Se sim, como?

Provavelmente você já ouviu um ditado popular que diz: “O tempo é o melhor remédio”, porém, o momento atual exige ações emergenciais deixando claro que o tempo não é nosso melhor aliado agora, concorda? Tal sentimento lhe parece familiar?

Acredito ser privilegiado, por fazer parte desta geração de empreendedores proativos, capazes de enxergar “além do horizonte”. Pessoas que buscam um novo saber diuturnamente, determinadas a vencer. Verdadeiros gestores da emoção, capazes de superar obstáculos. E sabem por que? Porque nunca foi fácil!

Faça a seguinte reflexão: Como você chegou até aqui?

Penso que chegou a tão sonhada “hora de agir”, no momento presente, no aqui e agora. É tempo de trabalhar com sabedoria e inteligência, menos burocratização e mais conscientização. É tempo de prosperar gerando prosperidade. O tempo não existe…

O tempo é administrável para aqueles que o reconhecem; Favorável para quem vive de maneira ética, responsável e transparente; Cruel com quem prefere a preguiça e procrastinação.

Sejamos todos bem vindos aos “novos tempos”, onde:

Razão está intrinsicamente ligada a Emoção;

Imprevisibilidade é vencida pela ProAtividade;

Palavras e Atitudes se encontram;

Teoria/Prática andam de mãos dadas;

Crenças Justificadas revelam a verdade;

É necessário “Ser” para “fazer” e caso seja indispensável (ter);

O diferencial está em Compartilhar e não mais em receber;

Prosperidade retornará aquele que promove prosperidade;

Você e eu nos tornamos coautores da própria história.

* Jucemar Henrique é Psicólogo organizacional

