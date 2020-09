Artigo: Como está a gestão do seu negócio?

Por Crislaine Stelita Rodrigues Pereira*



Organização empresarial depende, basicamente, de sua capacidade de agregar valor para as partes interessadas: Clientes, Proprietários, Colaboradores, Fornecedores e Sociedade.

Importante acompanhar as constantes alterações no ambiente, identificando as ameaças existentes, sem deixar de buscar novas oportunidades de crescimento.

Manter os diferenciais competitivos no nicho de mercado em que atua, é de suma importância para uma boa gestão, sem deixar para trás a ética e respeito ao negócio, pois os processos da Gestão Empresarial visam organização de rotina, definição de objetivos, metas, planejamento e execução das estratégias, redução de custos, prestação de contas em relação as metas traçadas e desenvolvimento de liderança.

É possível destacar alguns fatores principais para uma boa performance:

Foco no cliente

Liderança

Abordagem por processo

Desenvolvimento humano

Abordagem sistêmica para Gestão

Melhoria contínua

Muitas empresas não têm dado a devida atenção aos princípios da Gestão, e com isso tem sofrido as consequências com resultados negativos. Isso acontece porque muitos proprietários são os que chamamos de excelentes técnicos, entendem muito bem dos seus produtos e serviços, porém falta o conhecimento gerencial para gerir o seu negócio e gerenciar pessoas.

Uma nova era já se inicia e você precisará de profissionais especializados em Gestão Empresarial para dar suporte ao seu negócio.

E por ai, como está a gestão do seu negócio?

* Crislaine Stelita Rodrigues Pereira é Sócia Administradora da Hemperstel Serviços Administrativos

