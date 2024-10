ASSAÍ abre mais de 60 vagas efetivas em Taboão e região

Direto da redação

O Assaí Atacadista, uma das maiores redes de atacarejo do Brasil, anunciou a abertura de mais de 60 vagas efetivas para contratação imediata em suas lojas nas cidades de Taboão da Serra, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira e Osasco. As oportunidades estão distribuídas em várias áreas operacionais, técnicas e de liderança, e todas são inclusivas para pessoas com deficiência.

As vagas são ideais tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais que já possuem experiência no setor de autosserviço. Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site da empresa, sendo necessário ter em mãos RG, CPF, telefone e e-mail. O processo seletivo será realizado de forma híbrida, com etapas online e presenciais.

Além de oferecer uma remuneração competitiva e um pacote de benefícios, o Assaí proporciona um plano de carreira estruturado, investindo no desenvolvimento profissional de seus colaboradores. Com mais de 83 mil funcionários em todo o país, a empresa continua a crescer e a oferecer oportunidades de capacitação e desenvolvimento ao longo de seus 50 anos de história.