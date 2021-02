Assaí Atacadista abre 229 vagas de emprego em São Paulo

Por Samara Matos, na redação

O Assaí Atacadista está com 229 vagas de emprego na Zona Sul da cidade de São Paulo. As oportunidades são para diferentes áreas e funções em uma nova loja que deve ser inaugurada nos próximos meses. Entre as vagas estão: auxiliar de TI, chefe de manutenção, chefe de cafeteria, cozinheiro, empacotador, auxiliar de recursos humanos, cartazista e nutricionista. O cadastro deve ser feito pela internet, neste site, até 3 de março.

O processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% online. Para participar, é necessário RG, CPF, número de telefone e e-mail. A seleção também exige que o candidato descreva sua experiência na função pretendida.

A rede atacadista não deu detalhes sobre salário e benefícios e afirma que possui um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

A abertura da nova unidade na Zona Sul de São Paulo faz parte do plano de expansão da marca, que mais que dobrou sua presença no território nacional nos últimos seis anos. Hoje, o Assaí está presente em todas as regiões brasileiras, em 22 estados e no Distrito Federal, alcançando mais de 100 municípios, incluindo Taboão da Serra.

Processo Seletivo