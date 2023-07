Assaltante que atirou em empresário para roubar relógio na região do Jardins é preso em Taboão da Serra

Direto da redação

Acusado de roubar e atirar em empresário idoso durante um assalto na região do Jardins, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo foi preso nesta quarta-feira (26) em Taboão da Serra. A vitima está internada com ferimento na cabeça, mas, conseguiu reconhecer o assaltante.

J.Duarte de 36 anos é acusado de roubar o relógio e atirar em um idoso de 66 anos. O crime aconteceu no cruzamento da região do Jardins, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. O empresário baleado estava dentro de um carro de luxo acompanhado de uma mulher. Quando foram surpreendido a luz do dia pelo assaltante em uma moto. A vitima saiu do carro -achando que iriam pegar o carro- e foi baleado.

Com o homem, os agentes encontraram relógios de luxo, muito dinheiro e a moto usada no roubo. O homem confessou que foi o autor do crime.