Assessoria de Imprensa do Shopping Taboão envia nota com pedido de desculpas à jornalista do Taboão em Foco

Direto da Redação

Na noite desta quarta-feira (20) o Taboão em Foco recebeu ligação de Silvia Pacolla, da Máxima Assessoria de Imprensa, responsável pela comunicação do Shopping Taboão e reconheceu que errou no tratamento concedido à jornalista Samara Matos em evento no último sábado. O caso foi divulgado pelo nosso site e teve grande repercussão entre nossos leitores e na classe política, que exigiam retratação.

Silvia, então, fez a retratação por telefone e nos encaminhou formalmente o pedido de desculpas, que você pode ler abaixo. A jornalista Samara Matos e o Taboão em Foco aceitam o pedido de desculpas.