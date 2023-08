Associação Paradesportiva realiza vakinha para ajudar atletas irem ao Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica 

Por Samara Matos, na redação

A Associação Paradesportiva Todos, trabalha com Bocha Paralímpica, Atletismo(Petra) e Natação. Cinco atletas do time foram classificados para o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica 2023. Neste momento a associação não tem recursos suficientes para levar os atletas a competição, sendo assim, resolveram fazer uma Vakinha online que tem como meta atingir o valor de R$11.000,00. [CLIQUE AQUI E AJUDE]

Dos 5 tem a veterana e multi medalhista Evani Calado e Gian Carlo outro veterano nos brasileiros. Além dos estreantes, Alisson com sua cadeira Tania Leite no BC3, Adilson Sousa no BC4 e Luiz Tetzuo que além de ser um craque na Freme Running (atletismo) e na bocha também.

“Somos uma associação que ainda não temos recursos governamentais de apoio ao esporte, mas estamos correndo atrás”, diz a associação

O porquê do valor?

A BOCHA é uma modalidade esportiva para pessoas com deficiência motoras severas, onde essas pessoas não se encaixam e a BOCHA dá um novo sentido de vida para elas. Cada atleta da modalidade precisa ter o suporte 24 horas por dia de um acompanhante (no caso família ou cuidadores), por isso a vakinha tem esse valor, cada atleta necessita de um acompanhante.

Precisamos da sua colaboração. Os atletas não têm condições de custear as passagens até Fortaleza/CE. Então precisam de doações para levá-los e terem a oportunidade de ganhar bolsa atleta e se manterem no esporte.

APTS – Associação Paradesportiva Todos

PIX: CNPJ: 08.935.779/0001-49