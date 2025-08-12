loader-image
temperature icon 11°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades

Atirador invade estúdio de tatuagem mata tatuador e fere cliente em Taboão da Serra

Compartilhar notícia

Direto da reação 

Um atirador entrou em um estúdio de tatuagem e efetuou quatro disparos na tarde desta segunda-feira (11), no Jardim Monte Alegre, em Taboão da Serra.

Segundo informações, o homem atirou duas vezes contra o tatuador, que morreu no local, e duas vezes contra um cliente, que foi socorrido pelo SAMU e levado para um hospital da região.

Após o ataque, o atirador fugiu correndo e ainda não foi localizado.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal (GCM), do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.