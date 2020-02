Atletas da “Projeto Gibi” conquistam 13 medalhas no Forja Campeões

Por Ricardo Lima, da PMTS

Os boxeadores do projeto GIBI que tem o apoio da Secretaria de Esportes de Taboão da Serra conquistaram 13 medalhas, sendo quatro de ouro, seis de prata e três de bronze, do Forja dos Campeões 2020, promovido pela Federação Paulista de Boxe, na última quarta-feira (05), no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.

Segundo o coordenador de artes marciais, Manoel Carlos, a parceria com o projeto GIBI tem o objetivo de valorizar e promover a expansão do boxe no município. “Gostaria de parabenizar todos os atletas e professores, pelo desempenho no torneio e levar o nome da cidade para o lugar mais alto do pódio. A competição serviu para os boxeadores ganharem experiência”, falou.

O torneio recebeu 180 atletas de mais de 20 academias de São Paulo, sendo 158 homens e 22 mulheres divididos em dez categorias. Na classificação geral por equipes, o projeto Gibi ficou em primeiro lugar com 17 pontos, Centro Olimpico na segunda posição com 12 pontos e Guarani terminou na terceira colocação com 10 pontos. O Esporte Clube Pinheiros recebeu o evento que durou um mês, pelo terceiro ano consecutivo.

De acordo com o diretor da secretaria de esportes, Celso Rodrigo Gallo, a parceria com o projeto Gibi, deverá trazer bons frutos e visibilidade para os projetos de inclusão social, além de promover a modalidade no município. “Quero parabenizar todos os atletas que se destacaram e conquistaram medalhas no Forja dos Campeões 2020 que já revelou grandes representantes do boxe brasileiro”, disse.

Realizado desde 1941, o Forja dos Campeões se tornou a principal competição de boxe para pugilistas amadores do Brasil. Foi este torneio que revelou Éder Jofre, Miguel de Oliveira e Maguila. Na Forja, apenas pugilistas que nunca disputaram nenhuma competição podem se inscrever.

Ouro

Miriam Santos 56k

Alexandre Paiva 57k

Robson Matias 60k

Victor Lopes 81k

Prata

Ana Carolina 48k

Luhedy Santos 48k

Ana Paula Santos 56k

Ângelo Vieira 69k

Pedro Antônio 91k

Edivan +91K

Bronze

Denilson Vital 64k

Allan Martins 81k

Gabriela de Paula 60k