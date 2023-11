Atração da Festa do Peão de Taboão da Serra, Simone Mendes ganha dois troféus no “Prêmio Multishow 2023”

Direto da Redação

Uma das principais atrações da Festa do Peão de Taboão da Serra, que acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro, Simone Mendes ganhou dois troféus no Prêmio Multishow 2023 realizado na noite desta segunda (8).

Com a música “Erro Gostoso”, ela venceu o prêmio “Hit do Ano”, que teve votação popular e na categoria “Sertanejo do Ano”. Simone Mendes vai abrir a Festa do Peão de Taboão da Serra e os ingressos podem ser adquiridos, clicando aqui.

“[…] Eu tenho os melhores fãs do mundo, uma equipe que trabalha dia e noite pra me ajudar a alcançar patamares na minha carreira solo que nem mesmo nos meus maiores sonhos imaginaria. Foi dobradinha no prêmio Multishow com “HIT DO ANO” e “SERTANEJA DO ANO”. Obrigado minha família, meus fãs, toda minha equipe, minha gravadora, meu empresário, e a todos que acreditaram. Nós conseguimos!!!”, postou Simone.

Além dela, as outras atrações da Festa do Peão de Taboão da Serra são Henrique e Juliano, no sábado (18), e Zé Neto e Cristiano, no domingo (19).