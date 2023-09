Audiência Pública para discutir orçamento do Governo do Estado termina em pancadaria em Taboão da Serra

Direto da Redação

A audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) nesta quinta-feira (28) no plenário da Câmara de Taboão da Serra foi encerrada por falta de segurança após briga generalizada envolvendo apoiadores do ex-prefeito Fernando Fernandes e do prefeito Aprígio. A confusão também envolveu os deputados estaduais Dr. Eduardo Nóbrega (Podemos) e Analice Fernandes (PSDB).

Marcada para que moradores, políticos e empresários pudessem apontar as necessidades da região, a audiência transcorreu bem enquanto as falas eram concedidas às pessoas que se inscreveram. Porém, o clima começou a esquentar quando políticos locais passaram a fazer uso da tribuna.

Entre uma fala e outra, o deputado Gilmaci Santos, que presidia a audiência, teve que interromper. Quando o prefeito Aprígio teve direito a fala, apontou alguns problemas na cidade deixadas – segundo ele – pelo ex-prefeito Fernando e a falta de apoio (com emendas) da deputada.

Analice, quando foi à tribuna, respondeu algumas das críticas e recebeu vaias de apoiadores do prefeito. Quando terminou sua fala e outro deputado começou a falar, apoiadores dos Fernandes começaram a discutir com um apoiador de Aprígio.

Nóbrega então interveio alertando para uma possível agressão entre os assessores e pediu a presença da Polícia Militar. Prevendo mais confusão, Gilmaci encerrou a sessão. Foi quando Nóbrega acusou os Fernandes de armarem a confusão e o caos se instaurou.

Empurra-empurra, gás de pimenta, socos e muita gritaria até que todos fossem retirados do plenário, que teve pelo menos um microfone danificado.

Esclarecimentos à imprensa (Câmara de Taboão da Serra)

A Presidência da Câmara Municipal de Taboão da Serra lamenta as cenas de violência ocorridas na noite desta quinta-feira, dia 28 de setembro, durante audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) no Plenário do poder legislativo taboanense. A proposta era apontar as necessidades da região para incluí-las no orçamento de 2024 do Estado de São Paulo.

Reforçamos que a responsabilidade pela organização desta audiência pública é da Alesp e os trabalhos foram conduzidos por deputados estaduais, que ocuparam a mesa diretora.

Mesmo com o ocorrido, esperamos que as necessidades apontadas por moradores, empresários e políticos de toda região sejam incluídas no orçamento do Estado de São Paulo para 2024.

É importante salientar que o presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra cumpria agenda em Brasília/DF na data do ocorrido e acompanhou as cenas lamentáveis através de sua assessoria e por vídeos compartilhados pelas redes sociais.

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aguarda a realização da perícia da Polícia Civil para realização de Boletim de Ocorrência a fim de apurar eventuais prejuízos e responsabilizar os culpados.

Vereador Dr. André da Sorriso

Presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra

NOTA DA PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

A Prefeitura de Taboão da Serra informa que a Audiência Pública foi realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no prédio da Câmara Municipal de Taboão da Serra. O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva, foi convidado para participar da Audiência.

Durante o evento, servidores da Alesp, que prestam serviços ao casal Fernandes, protagonizaram uma série de atos agressivos e violentos, ameaçaram o prefeito e o secretário de Governo, Mário de Freitas, de morte. Eles registraram boletim de ocorrência no 1º DP de Taboão da Serra.

O chefe do executivo, de 72 anos, também foi agredido pela própria deputada Analice Fernandes, quando se aproximou do prefeito José Aprígio da Silva de forma visivelmente agitada e, de maneira agressiva, puxou o microfone dele; logo após, o empurrou do púlpito.

A Prefeitura de Taboão da Serra repudia a ação e lamenta o comportamento agressivo de assessores da Deputada Analice Fernandes e de seu esposo e ex-prefeito Fernando Fernandes, como comprovam as imagens dos vídeos.

O Prefeito Aprígio e seu secretariado manifestam compromisso e apoio com a democracia, a liberdade de expressão de seus munícipes e expressam veemente repúdio a todos os atos ocorridos e à depredação das instalações da Câmara Municipal da cidade.

Assessoria de Imprensa da deputada Analice Fernandes

Infelizmente, parte das pessoas presentes não entenderam o objetivo da audiência pública realizada pela Alesp, que tinha como finalidade discutir as prioridades regionais para o Orçamento de 2024.

Dezenas de pessoas gritavam e ofendiam os parlamentares, em especial a deputada Analice Fernandes, do começo da sessão até a hora que o presidente da CFO, Gilmaci Santos acertadamente, encerrou a audiência, devido a falta de controle da platéia.

A deputada Analice não agrediu ninguém, ao contrário foi agredida o tempo todo verbalmente, o que ela tentou foi usar o microfone ao final para acalmar a situação.

Teve o microfone arrancado da sua mão, pelo deputado Eduardo Nóbrega do Podemos, e machucou seu dedo mínimo.

Sua chefe de gabinete, Alice Rainha, de 64 anos, foi empurrada, caiu entre as cadeiras e se machucou. Tudo muito lamentável.

Alguns de seus assessores entraram no plenário para defendê-la do tumulto, assim como para defender seu marido, o ex-prefeito Fernando Fernandes, de 71 anos.

A deputada não agrediu ninguém , muito pelo contrário tentou apaziguar os ânimos com um discurso republicano e apaziguador. É só checar a sua fala.

A 25ª audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para o Orçamento de 2024, que tem como presidente o deputado estadual Gilmaci Santos, Republicanos, aconteceu ontem, dia 28 de setembro, na Câmara Municipal de Taboão da Serra.

Objetivo da Audiência Pública feita pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Audiência é realizada com o objetivo de ouvir os cidadãos da região que podem fazer sugestões para o Orçamento do ano seguinte.

Participaram da Sessão os deputados Gilmaci Santos, Republicanos, o vice-presidente da Comissão, Luiz Claudio Marcolino, PT, Eduardo Nóbrega, Podemos, Analice Fernandes, PSDB, Enio Tatto, PT e Jorge do Carmo, PT.

Jornalista – MTB:23598

Claudia Funari

11- 99973-9657

claudia.funari@gmail.com