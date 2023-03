Autor de ataque à escola em SP já estou em Taboão e funcionária denunciou ‘comportamento suspeito’

Direto da Redação

O estudante de 13 anos que invadiu e matou uma professora e feriu mais quatro pessoas na manhã desta segunda-feira (27) na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, era aluno até o início de março da Escola Estadual José Roberto Pacheco, na região do Pazzini, em Taboão da Serra.

Segundo jornal O Globo, um boletim de ocorrência foi registrado no dia 28 de fevereiro. Ele foi feito por funcionária da escola de Taboão denunciando o ‘comportamento suspeito’ do adolescente. No B.O., há relatos de gravações “portando arma de fogo, simulando ataque violento”.

Após o crime, o Governo do Estado anunciou investimentos no programa Conviva (Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar). Ele existe desde 2019. A meta é para que 5 mil profissionais fiquem dedicados à aplicação das políticas de prevenção à violência nas unidades.

A Secretaria de Segurança Pública promete medidas para aproximar os profissionais da Educação e da Segurança a fim ampliar a rede de proteção aos alunos de toda e rede pública estadual de ensino. A contratação de policiais da reserva para que fiquem de forma permanente nas escolas também será discutida.