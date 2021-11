Auxílio-gás de cozinha para famílias de baixa renda entra em vigor

Direto da redação

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou nesta segunda-feira (22.11) a Lei Federal 14.237 que institui o “Auxílio-Gás dos Brasileiros”. Em suma, voltado para ajudar famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 kg. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O benefício, que recebeu o nome de Gás dos Brasileiros, será concedido às famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) com renda mensal per capita inferior a meio salário mínimo ou que tenham membros que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Portanto, o auxílio será pago preferencialmente a mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Sendo assim, o texto estabelece que as famílias beneficiadas terão direito, a cada bimestre, a um valor correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de gás.