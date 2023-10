Bancos fecham na quinta (2), Dia de Finados, mas funcionam na sexta-feira (3)

Direto da redação

As agências bancárias não vão funcionar para atendimento presencial ao público no Dia de Finados, nesta quinta-feira (2). Na sexta-feira (3), o atendimento nas agências ocorre normalmente. Tanto no sábado (4) quanto no domingo (5) as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes para a realização de transferências e pagamento de contas.

Os clientes podem evitar o comparecimento presencial nas agências bancárias utilizando os canais digitais dos bancos.

“Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, ressalta Faria.

A decisão sobre o não funcionamento no dia do feriado segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional.