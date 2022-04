Bancos fecham no feriado de Tiradentes, mas abrem na sexta

Por Samara Matos, na redação

As agências bancárias ficarão fechadas nesta quinta-feira (21), feriado nacional de Tiradentes, mas terão atendimento normal na sexta (22).

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as áreas de autoatendimento com caixas eletrônicos ficarão disponíveis durante o feriado, assim como os canais de atendimento pelo telefone, celular e computador.

Contas de consumo como água, energia e telefone, por exemplo, que vencerem no dia 21 de abril, poderão ser pagas no dia 22, sem acréscimo de juros.

Os feriados nacionais não alteram o calendário do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O cronograma para sacar até R$ 1.000 começa na quarta (20) anterior ao feriado de Tiradentes, para nascidos em janeiro, e é retomado apenas no dia 30 de abril, para nascidos em fevereiro.