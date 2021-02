Bancos não abrem na segunda e terça-feira de Carnaval

Direto da redação

Os bancos não abrem na próxima segunda e terça-feira em São Paulo, em função do feriado do Carnaval. Na quarta-feira de cinzas, o expediente bancário começa a partir das 12h00, com fechamento em horário normal.

Em razão da pandemia de covid-19, muitos estados brasileiros cancelaram as festas e revogaram o ponto facultativo, como fez o Estado de São Paulo, por determinação do governador João Doria.

Com essa decisão, as repartições e serviços públicos terão expediente normal nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.