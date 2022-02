Biblioteca itinerante do Sesc volta às ruas de Taboão após paralisação na pandemia

Direto da redação, com informações da PMTS

A biblioteca itinerante do Sesc, a BiblioSesc, retomou os trabalhos em Taboão da Serra nesta terça-feira, 1 de fevereiro, após quase dois anos ausente devido a pandemia da Covid-19. O retorno do caminhão que abriga a BiblioSesc foi possível através de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo de Taboão da Serra com o Sesc Campo Limpo.

Os serviços estarão disponíveis na Praça Luiz Gonzaga, ao lado do Poupatempo, a cada 14 dias, sempre às terças-feiras, ou seja, as próximas visitas serão nos dias 15 de fevereiro, 01 de abril, e assim, sucessivamente. O horário de funcionamento é das 10h às 15h30.

Para realizar o empréstimo dos livros, é necessário comparecer ao caminhão, munido de documento oficial com foto e comprovante de endereço. Podem ser realizados empréstimos de até cinco livros por pessoa, o prazo de devolução é de 14 dias, isto é, quando o caminhão retornar à praça.

Para o secretário de Cultura, Binho, essa é mais uma oportunidade para os taboanenses terem acesso aos livros. “Essa parceria é um meio eficaz e prático para munícipes terem ainda mais acesso a livros para todas as idades. A localização é estratégica e pensada para moradores da região do Pirajuçara terem acesso à cultura, educação e tudo que os livros podem oferecer”, declarou.

A bibliotecária Cristiane Gasiglia, do Sesc Campo Limpo, falou sobre o projeto de biblioteca móvel do Sesc. “Por meio da BiblioSesc, nosso intuito é levar o livro até o público leitor nas comunidade. Nosso acervo é composto de literatura nacional, estrangeira e infanto-juvenil, mas também temos livros de culinária, mangás, quadrinhos, biografias e de sociologia. Faço constantemente a curadoria para estarem atualizado, de acordo com as demandas de procura do público”, finalizou.

Biblioteca Castro Alves

Além da BiblioSesc, a população de Taboão da Serra e região conta com a Biblioteca Municipal Castro Alves. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Praça Nicola Vivilechio, 73, Jardim Bontempo. O espaço foi reaberto ao público em setembro do ano passado e conta com mais de 30 mil itens no acervo, entre livros, DVDs, aúdiolivros, livros em braile e revistas.

Para o empréstimo, é necessário fazer um cadastro, levando documento oficial com foto, uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço.