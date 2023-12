Bom Prato de Taboão da Serra terá almoço especial nos dias 31/12 e 01/01

Direto da PMTS

O Bom Prato de Taboão da Serra estará aberto nos dias 31/12 e 01/01, das 12h às 15h, com cardápio especial. Assim como no Natal e na véspera, os munícipes poderão almoçar por apenas R$ 1,00 e saborear refeições típicas do final de ano. O restaurante popular está localizado na Rua Firmino Vieira Gonçalves, 162, Vila Carmelina Gonçalves (em cima do Poupatempo, no Pirajuçara)

Esta é a primeira vez que o Bom Prato abre no Natal e no Ano Novo, historicamente as unidades funcionavam apenas na véspera.

“Agradeço ao Governo do Estado por esta bela iniciativa de segurança alimentar. Há pessoas que não têm condições de realizar um refeição especial neste final de ano e, em parceria com o Governo Municipal, o Bom Prato de Taboão da Serra está de portas abertas para assegurar que todos consigam se alimentar por um preço acessível”, destaca o prefeito Aprígio.

Para o último dia do ano, 31/12, será servido arroz biro-biro, feijão carioca, saladas nutritiva e virada de ano, além de farofa festiva. A população poderá escolher entre peixada cremosa ao vinagrete ou medalhão de frango assado com molho mostarda e mel como opção de proteína. A fruta servida será ameixa.

Já no primeiro dia de 2024, 01/01, o cardápio contará com arroz com lentilha, feijão carioca, ratatoille (legumes assados), salada bom prato e salpicão de legumes. As opções de proteína serão peixada ao forno e pernil colorido, e a sobremesa será abacaxi in natura com calda de açúcar.

Segundo o secretário de Assistência Social e Cidadania, o Bom Prato é fruto de uma parceria entre os Governos Municipal e Estadual. “A Prefeitura tem uma parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no co-financiamento do Bom Prato. Então, o município paga uma parte do valor das refeições, o Estado financia a outra parte, e o munícipe arca com o menor valor, uma importante estratégia de combate à fome e que garante segurança alimentar e nutricional”, explica o secretário de Assistência Social e Cidadania, Wagner Eckstein.

Serviço:

Bom Prato de Taboão da Serra

Rua Firmino Vieira Gonçalves, 162, Vila Carmelina Gonçalves (em cima do Poupatempo, no Pirajuçara)

Funcionamento dias 31/12 e 01/01, das 12h às 15h

Almoço: R$1,00