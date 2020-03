Bom Prato de Taboão da Serra vai oferecer jantar e abrir aos finais de semana

Por Allan dos Reis, direto da redação

A partir da próxima quarta-feira, dia 1º de abril, o Restaurante Bom Prato, localizado na Praça Luiz Gonzaga, atrás do Poupatempo, na região do Pirajuçara, vai passa a oferecer jantar ao preço de R$ 1. No local já são servidos café da manhã (R$ 0,50) e almoço (R$ 1).

A outra novidade é que nos próximos 60 dias, o Bom Prato vai funcionar inclusive aos sábados e domingos. Porém, toda refeição será servida em embalagens descartáveis, com garfo e faca, mas terá que ser consumida fora do estabelecimento, em decorrência do novo coronavírus.

A decisão foi anunciada pelo Governador João Dória na tarde desta segunda-feira (30) e vai atingir a rede de restaurante Bom Prato do Estado de São Paulo. No início da noite, o prefeito Fernando Fernandes reforçou a decisão, lembrando que a Prefeitura é responsável por uma parte do custo de cada refeição.