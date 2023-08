Bom Prato de Taboão e Embu das Artes servem cardápio especial para comemorar o Dia dos Pais nesta sexta (11)

Por Samara Matos, na redação

Para celebrar o Dia dos Pais, as 14 unidades do Programa Bom Prato, localizadas na Região Metropolitana, servem um cardápio especial, nesta sexta-feira (11).

No Brasil, a data é comemorada sempre no segundo domingo de agosto, ocasião em que as famílias se reúnem em almoços especiais. O Programa Bom Prato antecipou a homenagem para a sexta-feira.

Diariamente, as unidades da Região servem refeições, entre cafés da manhã, almoços e jantares. O valor das refeições se mantém o mesmo desde a criação do programa há mais de 20 anos: café da manhã a R$0,50; e almoço e jantar a R$ 1,00.

Confira abaixo, o cardápio especial de Dia dos Pais nos restaurantes: