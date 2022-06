Bom Prato mantém refeições de graça para pessoas em situação de rua até o fim de 2022

Por Samara Matos, na redação

O Governo do estado de São Paulo prorrogou o fornecimento de refeições gratuitas do Bom Prato até 31 de dezembro deste ano para pessoas em situação de rua. A medida foi anunciada nesta terça-feira (7) e valerá para as 63 unidades do programa e as 17 do Bom Prato Móvel.

Ao identificar a demanda de pessoas que estejam em vulnerabilidade social e precisem do benefício, os municípios deverão solicitar os cartões de gratuidade à Secretaria de Desenvolvimento Social do estado. Os cartões serão enviados às prefeituras, que os distribuirá aos moradores de rua.

Os beneficiários devem apresentar os cartões nas unidades do Bom Prato para fazer as refeições sem custo.

“Estender a política da gratuidade aos moradores de rua é um esforço e um dever do Governo do estado. Nosso olhar está voltado constantemente para garantir esse direito, que é a refeição de qualidade, gratuita e em ambientes seguros e agradáveis”, afirmou Laura Machado, secretária de Desenvolvimento Social do estado.

Segundo números da gestão estadual, 1,8 milhão de refeições gratuitas foram oferecidas desde a vigência dessa medida, e 24,8 mil cartões de gratuidade foram disponibilizados aos municípios. As unidades do Bom Prato continuam abertas para o jantar e nos fins de semana.