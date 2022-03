Bom Prato tem gratuidade nas refeições para população de rua prorrogada até 31 de julho

Direto da redação

Os restaurantes da rede Bom Prato, programa de segurança alimentar do governo de São Paulo, terão a gratuidade do serviço para a população de rua prorrogada até o dia 31 de julho deste ano, informou o governador João Doria (PSDB) nesta quarta-feira, 16. Isso inclui o Bom Prato de Taboão da Serra. Para receber a refeição gratuita, que é destinada à população de rua, é preciso ter um cartão cadastrado pelas prefeituras do Estado.

O anúncio ocorre após a Justiça paulista ter determinado que o Estado continue a fornecer gratuitamente três refeições ao dia à população de rua em todos os municípios que possuem unidades do Bom Prato. A decisão vale enquanto perdurar o estado de calamidade causado pela pandemia de covid-19, que alavancou o número de famílias nas ruas.

Ao todo, são 60 unidades em operação em São Paulo: 22 delas estão localizadas na capital, 12 na Grande São Paulo, 8 no litoral e 18 no interior. Almoço e janta são oferecidos a R$ 1 para o público geral, enquanto o café da manhã custa R$ 0,50. Todos os restaurantes populares funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h para o café da manhã, com o almoço a partir das 10h30, preferencialmente para idosos, e 11h para o público em geral. O jantar é servido a partir das 17h.