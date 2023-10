Briga por vaga de estacionamento quase termina em tragédia na região central de Taboão da Serra

Direto da Redação

A briga por vaga de estacionamento em frente Cores Espaço de Beleza, na Rua Elizabeta Lipps, na região central, quase terminou em tragédia. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (11) após uma motorista dar ré em seu veículo, atropelar pelo menos quatro pessoas e invadir o local. Ela foi presa após prestar depoimento no 1º DP indiciada por tentativa de homicídio.

Em nota publicada pelo site G1, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo explicou o que aconteceu.

“Segundo relatos de testemunhas, a indiciada estacionou o seu Hyundai/HB20 na frente do salão, e uma das funcionárias perguntou se ela iria demorar, pois se tratava de vagas privadas para os clientes do salão, a mulher disse que estacionária mesmo assim e foi até o outro estabelecimento. Ao retornar, ela não conseguiu sair pois o proprietário do local, como não havia vagas disponíveis, colocou seu automóvel em frente dos outros carros, o que impediu a saída. A mulher tentou tirar seu carro mesmo assim, momento em que encostou no carro de uma das clientes do estabelecimento, que pediu para ela ter cuidado”, informa a nota da SSP.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a discussão. A motorista entra e sai do veículo. É possível ver agressões. Quando parecia ir embora, volta de ré, atropelando as mulheres e batendo em dois carros que estavam estacionados. Uma criança – chorando – sai do veículo e é amparada por um rapaz.

As mulheres atropeladas receberam atendimento do Samu e algumas foram até o Pronto Socorro, mas todas tiveram ferimentos leves. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.