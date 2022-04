Cacau Show anuncia mais de 90 vagas de trabalho

Direto da redação

A Cacau Show, uma das maiores fábricas de chocolates do país, com sede na região de Itapevi, está oferecendo mais de 90 vagas de emprego. Os pré-requisitos dependem da função escolhida, assim como os salários, que só podem ser consultados no momento do cadastro. As inscrições podem ser feitas pelo site. Também é possível verificar as exigências e funções a serem desenvolvidas

Há oportunidades para diversos cargos como analista de administração de vendas, assistente de arquitetura, auxiliar administrativo, fiscal de prevenção e perdas, comprador, gerente de comunicação, gerente de artes, analista de treinamento e desenvolvimento, analista de e-commerce, supervisor de transportes, enfermeiro do trabalho, secretária, entre outros. As vagas de auxiliar de produção e conferente são para pessoas com deficiência (PcD).

Os setores são administração de vendas, arquitetura, atração de talentos, auditoria, back office, comercial, compras, comunicação, controladoria, criação e design, custos, DHO, e-commerce, expansão, facilities, financeiro, fiscal e tributário, importação, logística, manutenção industrial, manutenção predial, marketing, medicina do trabalho, novos canais de vendas, operações comerciais, pesquisa e desenvolvimento, planejamento estratégico, pool de secretárias, produção, qualidade, remuneração e benefícios, segurança do trabalho e meio ambiente, store planning (planejamento de loja), TI e venda direta.