Cachorros de Selva cancela desfile; Banda Espera Marido mantém data em fevereiro

Direto da redação

O Bloco Cachorros de Selva anunciou nesta sexta-feira (7) que não vai realizar o carnaval de 2022 em fevereiro em decorrência do avanço da pandemia da Covid-19 em Taboão da Serra. Já a Banda Espera Marido, que realiza o maior desfile no município, mantém a data do dia 19 de fevereiro.

“Nós, assim como todos, estávamos ansiosos e felizes pela proximidade do carnaval, essa importante festa cultural do nosso povo, mas diante dos fatos temos que ter consciência da nossa responsabilidade diante da atual realidade”, afirma Fernando Henrique Marinho, do Cachorros de Selva.

O Taboão em Foco questionou um dos organizadores da Espera Marido, a respeito de um possível cancelamento, e – por enquanto – o desfile está mantido. “Dia 22 de janeiro no Cemur (tem pré-carnaval) e, e se der certo 19 de fevereiro, no Jardim Maria Rosa”, afirma Santão.

Em outras cidades, como a capital paulista, o desfile de carnaval dos blocos de rua foram todos cancelados. A Prefeitura de Taboão da Serra não anunciou nenhuma posição oficial a respeito do tema.

*Comunicado do Bloco Cachorros de Selva*

Com imensa tristeza nos pronunciamos para declarar que diante do rápido aumento nos índices de contaminação da Covid-19 e gripe, somada a consequente elevação dos casos de hospitalização, nós do Bloco Cachorros de Selva, decidimos não realizar nosso carnaval no mês de Fevereiro de 2022.

Nós, assim como todos, estávamos ansiosos e felizes pela proximidade do carnaval, essa importante festa cultural do nosso povo, mas diante dos fatos temos que ter consciência da nossa responsabilidade diante da atual realidade.

Portanto, nos antecipamos às autoridades da nossa Cidade e declaramos que não realizaremos a nossa folia nesse momento por falta de segurança sanitária para nossa comunidade, foliões e todo nosso Povo.

Pedimos para que todos se cuidem e tomem os devidos cuidados, com a certeza de que nos encontramos em Breve!

—

*Fernando Henrique Marinho*