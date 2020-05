Caixa inicia pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial nesta segunda (18)

Por Samara Matos, na redação

Começa nesta segunda-feira (18), o pagamento da segunda parcela do Auxílio Emergencial de R$ 600. Todos os beneficiários devem ter o dinheiro liberado até o dia 13 de junho.

Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família cujo NIS (Número de Identificação Social) termina em 1. Na terça (19), serão pagos os recursos aos beneficiários do bolsa com NIS terminado em 2. Já na quarta-feira (20), tem início o calendário de depósito nas contas de poupança social digital da Caixa. Quem preferir o dinheiro em espécie ou na sua conta em outro banco deve esperar a partir de 30 de maio, quando começa o calendário de saque e transferência do saldo da poupança social.

CALENDÁRIO DA 2ª PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

CRÉDITO DA 2ª PARCELA NA POUPANÇA SOCIAL

Nascidos em / Data do recebimento

• Janeiro e fevereiro – 20 de maio (quarta)

• Março e abril – 21 de maio (quinta)

• Maio e junho – 22 de maio (sexta)

• Julho e agosto – 23 de maio (sábado)

• Setembro e outubro – 25 de maio (segunda)

• Novembro e dezembro – 26 de maio (terça)

PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

NIS (Número de Identificação Social) / Data do recebimento

• NIS 1 – 18 de maio (segunda)

• NIS 2 – 19 de maio (terça)

• NIS 3 – 20 de maio (quarta)

• NIS 4 – 21 de maio (quinta)

• NIS 5 – 22 de maio (sexta)

• NIS 6 – 25 de maio (segunda)

• NIS 7 – 26 de maio (terça)

• NIS 8 – 27 de maio (quarta)

• NIS 9 – 28 de maio (quinta)

• NIS 0 – 29 de maio (sexta)

SAQUE OU TRANSFERÊNCIA DA 2ª PARCELA

Nascidos em / Data do recebimento

• Janeiro – 30 de maio (sábado)

• Fevereiro – 1º de junho (segunda)

• Março – 2 de junho (terça)

• Abril – 3 de junho (quarta)

• Maio – 4 de junho (quinta)

• Junho – 5 de junho (sexta)

• Julho – 6 de junho (sábado)

• Agosto – 8 de junho (segunda)

• Setembro – 9 de junho (terça)

• Outubro – 10 de junho (quarta)

• Novembro – 12 de junho (sexta)

• Dezembro – 13 de junho (sábado)