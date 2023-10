Câmara aprova projeto que denomina via no Jardim Comunitário como “Travessa Francisco Erasmo de Moura”

Direto da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou o projeto de lei 070/2023, de autoria do vereador Sandro Ayres, que denomina como “Travessa Francisco Erasmo de Moura” a via que interliga as ruas Palmital e Fernando Pessoa no Jardim Comunitário.

A via – que não tinha nome – está em obras para que veículos possam circular nos dois sentidos. A Prefeitura deve terminar a obra até o fim do ano. De acordo com o autor do projeto, a homenagem é justa e merecida, além de ser um desejo dos moradores daquela região.

“O Francisco [Erasmo de Moura] morou no Jardim Comunitário por décadas e realizava trabalho voluntário nas igrejas da região. Batizar essa travessa com o nome dele é uma homenagem de toda comunidade do Jardim Comunitário, bairro que ele tanto amava”, diz o vereador Sandro Ayres.

O projeto de lei aprovado vai para sanção do prefeito Aprígio e a administração deve providenciar o emplacamento com o nome da travessa.