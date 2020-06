Câmara de Embu das Artes abre inscrições para três cursos on-line

Da assessoria da CMETEA

A Câmara Municipal de Embu das Artes, por meio de sua Escola do Legislativo, elaborou três cursos totalmente gratuitos e on-line, permitindo que as pessoas agreguem conhecimento mesmo de sua casa, bastando apenas ter acesso a internet. Os cursos: Assistente Administrativo, Inglês instrumental e Gramática (Português) terão inscrições até a próxima sexta-feira, dia 19/06.



Com o intuito de capacitar seu corpo de servidores e agora, unir e agregar conhecimento à população em geral, a Escola do Legislativo embuense reuniu três cursos que serão disponibilizados na plataforma do “Google Sala de Aula” (Google Classroom), que poderá ser acessada não apenas pelo computador mas também pelo celular, tanto para sistemas Android como IOS.



As aulas serão interativas e terão acompanhamento dos servidores Gabriela Rocha (Professora), Marcos Rocha (Diretor da Escola) e Robert Ferrara (Coordenador Pedagógico), além de todo o corpo diretivo da Câmara.



Cada curso terá um código de acesso para o interessado. Os cursos poderão ser realizados a qualquer horário do dia, bastando apenas o aluno cumprir a carga de conteúdo oferecido e se atentar aos prazos para cada atividade. Os três cursos terão capacidade para até 250 alunos. O início de cada disciplina será no dia 19 de junho, sendo que os cursos de Inglês instrumental e Gramática (Português) se encerram no dia 10 de julho e o curso de Assistente Administrativo se encerra no dia 20 de julho.



Serão emitidos certificados para aqueles que atingirem acima de 70% da média final das atividades propostas, em até 30 dias corridos após o fim dos cursos.



“Cada curso terá uma espécie de mural (chat) para os alunos trocarem ideias e tirarem dúvidas com os professores. O feedback individual daremos ao final do curso, quando o aluno acabar o último módulo”, disse o Coordenador Pedagógico da Escola, Robert Ferrara.



Ainda de acordo com o coordenador pedagógico, os alunos terão assistência individual caso necessitem. “Se o aluno não quiser usar o mural (onde todos podem ver) existe a possibilidade de enviar mensagens privadas aos professores pela própria plataforma”, disse Robert.



A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Embu das Artes já realizou mais de 19 cursos ao longo dos três anos de sua criação, em 2018.



Para o Presidente da Câmara, Hugo Prado, a disponibilização dos três cursos on-line, totalmente gratuitos e interativos, reforça o papel do Legislativo em aproximar a política municipal a seu munícipe, ofertando conhecimento a crianças, jovens e adultos.



“A criação de cursos on-line é essencial nos tempos atuais, com a necessidade do distanciamento social devido a pandemia do coronavírus. Estou muito feliz com esse projeto e com todos os servidores dedicados na elaboração de cada curso”, disse o presidente da Câmara.



A Escola do Legislativo preparou um tutorial para os alunos, explicando como efetivar a inscrição em cada curso e, ainda, como utilizar os recursos da plataforma.

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=nPG5KaISVI8&feature=youtu.be

Serviço:

Escola do Legislativo

Cursos On-line:

Assistente Administrativo

(Código: hryzzcb)

(Código: hryzzcb) Português / Gramática

(Código: 76z5j7q)

(Código: 76z5j7q) Inglês instrumental

(Código: mha2kfr)

Link (Google Sala de Aula): https://classroom.google.com/u/0/h