Câmara de Embu-Guaçu abre concurso para vaga de agente administrativo

Direto da redação

A Câmara Municipal de Embu-Guaçu no dia 8 de dezembro as inscrições de seu novo concurso público para preenchimento de duas vagas para o cargo de agente administrativo geral do quadro permanente de servidores. O concurso da Câmara de Embu-Guaçu ainda formará cadastro reserva para futuras oportunidades.

Para disputar uma das ofertas o candidato deve possuir escolaridade mínima de ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 2.193,43, para jornada de trabalho semanal de 40h. Como benefícios, os servidores ainda recebem vale-refeição no valor de um salário-mínimo vigente e vale-transporte.

Entre as atribuições do agente administrativo geral, estão: auxiliar na elaboração e acompanhar a execução de todos os planos de ação de natureza administrativa e financeiras da Câmara Municipal. Realizar serviços na administração em geral, organização e métodos, em especial nas áreas de Administração, Contabilidade, Finanças, Gestão de Pessoas (Recursos Humanos), Compras e Almoxarifado, Licitações e Gestão de Contratos. Realizar atendimento ao público em geral. Realizar outras atividades correlatas, determinadas pela chefia imediata.

Embu-Guaçu é um município da Região Metropolitana de São Paulo, Microrregião de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo. A distância entre Embu-Guaçu e a capital paulista é de 48 km.

Saiba como participar

As inscrições serão recebidas até o dia 8 de janeiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico da AvançaSP (www.avancasp.org.br), banca organizadora do processo de seleção.

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, no valor de R$ 55,15, e efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de funcionamento do banco.

As dúvidas relacionadas a este concurso público devem ser encaminhadas ao Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do AvançaSP, por meio do Fale Conosco (e-mail) no endereço eletrônico www.avancasp.org.br ou pelo telefone (019) 3816-6835, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em dias úteis.

Veja qual prova será aplicada

Todos os inscritos no concurso da Câmara de Embu-Guaçu serão avaliados por meio de uma única etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ela será composta por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as seguintes disciplinas:

10 questões de língua portuguesa;

5 de matemática e raciocínio lógico;

10 de noções de informática; e

15 de conhecimentos específicos.