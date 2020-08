Câmara de Taboão da Serra emite nota sobre morte do ex-vereador Caboré

A Câmara Municipal de Taboão da Serra externa votos de pesar pelo falecimento do ex-vereador Valmir Bandeira Caboré, ocorrido na noite desta terça-feira, 11/08. Caboré foi vereador em Taboão da Serra em 1996, reeleito em 2000 e ficou na Câmara Municipal até 2004.

O presidente da Câmara de Taboão da Serra, vereador Marcos Paulo, se solidariza e presta condolências aos familiares e amigos de Caboré. “O ex-vereador Caboré deixou sua história e legado no Legislativo Taboanense. Foi um grande líder que atuou em prol das melhorias para o bairro do Jardim Salete, onde morava, e que também defendeu diversas classes operárias através de sindicatos. Em nome do Poder Legislativo taboanense, desejo que Deus possa confortar o coração de todos os familiares e amigos”.

Caboré deixa esposa, Kleira, cinco filhos e seis netos. De acordo com informações divulgadas pela família, o velório será realizado no Cemitério da Saudade, na quarta-feira, 12/08, das 14h30 às 16h30, seguindo as orientações das autoridades de saúde, os presentes devem comparecer de máscara e respeitar o distanciamento social.