Câmara de Taboão da Serra passar por reforma e ampliação e sessões voltam a ser apenas online

A partir desta terça-feira (20), as sessões da Câmara de Taboão da Serra voltam a acontecer apenas de forma online, sem a presença dos vereadores e do público, devido as obras de reforma e ampliação do plenário. A transmissão acontece pelo canal da Câmara no Youtube.

Segundo a assessoria de imprensa, “o plenário está sem ar condicionado e a obra gera muita poeira” fato determinante para a decisão de mudar as sessões para o ambiente virtual. Os vereadores vão ficar em seus gabinetes e a assessoria acompanhará os trabalhos na sala da presidência.

O prazo para o trabalho de reforma e ampliação são de 120 dias e vai custar aos cofres da Câmara cerca de R$ 2,1 milhões.