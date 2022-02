Câmara de Taboão da Serra volta do recesso nesta terça (dia 1º)

Da assessoria da CMTS

As sessões da Câmara Municipal de Taboão da Serra voltam a ser realizadas nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro, após o recesso parlamentar. Na volta, devido ao aumento de casos de Covid-19, o plenário terá a redução do público presente, limitado a 30% da sua capacidade.

O presidente da Casa, vereador Carlinhos do Leme, confirmou que as sessões, neste momento, seguirão presenciais, assim como todas as reuniões e a agenda das Comissões Permanentes. “Estamos seguindo todos os protocolos de segurança e vamos fazer reavaliações semanais para mudar ou manter os trabalhos presenciais no plenário”, disse.

Carlinhos do Leme também disse que esse será um ano muito produtivo no legislativo taboanense. “Temos grandes expectativas de votação de projetos e propostas que estão sendo enviadas pelos vereadores e também pelo Executivo. Temos uma agenda muito grande das Comissões Permanentes que será divulgada mês a mês”.

A sessão desta terça-feira, dia 1o, será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Taboão da Serra no Youtube.