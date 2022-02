Câmara de Taboão entrega ‘Medalha 19 de Fevereiro’ em sessão solene

Por Samara Matos, na redação

A Câmara de Taboão da Serra realizou nesta quinta-feira (17), a entrega da medalha “19 de fevereiro”, criada em alusão ao aniversário do município. Ao todo foram 26 homenageados que contribuem para o desenvolvimento da cidade. Entre eles estavam políticos, líderes religiosos e moradores antigos.

Além dos homenageados, que prestigiaram o evento levando amigos e familiares, a festa também teve a presença do prefeito Aprígio (PODEMOS) de Taboão da Serra.

Em seu discurso o prefeito parabenizou os homenageados “Vocês estão de parabéns. Poucas pessoas tem essa medalha 19 de fevereiro e -essa medalha- foi criada exatamente para quem tem serviços relevantes na nossa cidade. As vezes vocês podem pensar que fizeram pouco para receberem [a medalha], mas se vocês tão aqui é porque vocês fizeram por merecer”diz Aprígio

O presidente do poder legislativo, Carlinhos do Leme (PSDB), enalteceu todos os homenageados pelo trabalho realizado no município e falou da honra em realizar o evento. “Para mim é uma honra continuar fazendo esse evento e cada evento é diferente, são pessoas homenageadas que fizeram e fazem a diferença em nossa cidade. Mesmo com as restrições da pandemia, dentro do que foi projetado, conseguimos realizar o evento em grande estilo e também transmitir todo aquele carinho e tudo aquilo que o homenageado merece. Eu tenho orgulho de morar em Taboão” diz Carlinhos do Leme

Um a um, os parlamentares contaram fatos dos seus escolhidos para justificar a entrega da medalha.

Uma das pessoas celebradas foi o ex-vereador Eduardo Nóbrega e atual Secretário de Manutenção, homenageado pelo vereador Anderson Nobrega (MDB), os irmãos explicaram a diferença entre receber e dar a homenagem, “Como político meu irmão [Eduardo Nóbrega] é um dos mais promissores da cidade e é meu exemplo. A câmara municipal é um marco em nossas vidas”, diz Anderson Nobrega

“Por 8 anos todas as homenagens nos encolhíamos alguém que representasse o trabalho bem feito em Taboão para homenagear. E dessa vez foi o contrário eu fui o escolhido para ser homenageado pelo vereador Anderson e foi unanime a decisão, todos os colegas vereadores votaram pela minha homenagem. Eu fiquei muito feliz por receber a medalha 19 de fevereiro e foi uma noite especial até para alguém que já é calejado como eu na câmara”. diz Eduardo Nóbrega

A Deputada Federal Ely Santos (Republicanos) Também recebeu a medalha e foi homenageada pela vereadora Érica Franquini (PSDB).

“Hoje é motivo de muita alegria está recebendo essa medalha para mim significa muito. Morei 10 anos em Taboão e estou na luta constantemente pela cidade e graças a Deus eu tenho o carinho de todos aqui da casa e de toda a população. Eu tenho como merecido essa medalha” diz Ely Santos

Lista completa dos homenageados:

Vereador Alex Bodinho – Willian Jacobino/ Wendel Oliveira

Vereador Anderson Nóbrega – Dr. Eduardo Nóbrega/ Crispim Joaquim de Caíres Freitas

Vereador André da Sorriso – Carlos Alberto dos Passos/ Gideon de Oliveira Júnior

Vereador Carlinhos do Leme – Dr. Francisco Antônio Amaral/Waldyr Jose Vieira

Vereador Celso Gallo – Edivaldo Ribeiro/Antônio Mendes Costa

Vereadora Érica Franquini – Eliane de Sousa Alves Machado/Rodrigo Gentil Falcão

Vereadora Joice Silva – José Cordeiro Lopes/Wilson Roberto Lopes

Vereadora Luzia Aprígio – Flávio Gonçalves da Cruz/ Manoel Messias dos Santos

Vereador Manoel Nezito – Sérgio de Souza e Silva/Abílio Salvador

Vereador Marcos Paulo – Vanda Santos da Silva/ Aparecido da Silva Ferreira

Vereador enfermeiro Rodney – Júlia Pinheiro dos Santos/ Márcia Regina de Araújo

Vereador Ronaldo Onishi – Professora Alessandra Bellum Bento/Roberto Carlos Oliveira Martins

Vereador Sandro Ayres – Dr. Eistein de Mansila/Pastora Isolete dos Santos