Câmara e Prefeitura de Taboão da Serra terão expediente alterado nos jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino

Direto da redação

A Câmara Municipal de Taboão da Serra terá horário especial durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminino, que começa nesta quinta-feira, dia 20 de julho, na Nova Zelândia. A seleção brasileira estreia apenas na próxima segunda, pelo grupo F.

Em dias de jogos da seleção brasileira, o expediente da Câmara Municipal começa três horas após o início dos jogos. “O tempo não trabalhado pelos servidores constituirão horas a favor da Câmara Municipal, a serem compensadas oportunamente”.

Veja a tabela abaixo:

Jogos do Brasil na 1ª fase da Copa do Mundo Feminina

Brasil x Panamá – dia 24 de julho (segunda-feira) – 8h / Expediente a partir das 11h

França x Brasil – dia 29 de julho (sábado) – 7h / Não tem expediente

Jamaica x Brasil – dia 2 de agosto (quarta-feira) – 7h / Expediente a partir das 10h

PREFEITURA DE TABOÃO

A Prefeitura de Taboão da Serra publicou nesta quinta-feira, 20/07, na Imprensa Oficial 1134, o Decreto Municipal nº 135/2023, que altera o horário de funcionamento das repartições públicas municipais nos dias que o Brasil jogará na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. A decisão foi tomada seguindo o Governo Federal e por questão de equidade, uma vez que visa garantir que os servidores e servidoras que optarem por ver os jogos tenham o mesmo direito que tiveram na Copa do Mundo de Futebol Masculina.

De acordo com o documento, quando a partida tiver início às 08h o expediente iniciará às 11h. É o caso do jogo de estreia da Seleção Brasileira na competição, que enfrenta o Panamá na segunda-feira, 24/07. Quando a partida ocorrer às 07h, o funcionamento das repartições municipais iniciará às 10h. Situação que acontecerá na quarta-feira, 02/08, data que o Brasil enfrentará a Jamaica.

O Decreto Municipal nº 135/2023 ainda estabelece que as repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse público, que tenham o funcionamento ininterrupto, terão expediente normal nos dias mencionados.

“Permitir que os servidores assistam as partidas da Seleção Feminina, assim como puderam quando ocorreram os jogos masculinos é uma questão de equidade. A valorização dos times femininos dependem de ações com essas, concedendo os mesmos benefícios que são oferecidos em jogos a seleção masculina. Desejo às nossas jogadoras muito sucesso na Copa do Mundo. Estaremos todos torcendo por vocês”, afirmou o prefeito Aprígio.