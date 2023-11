Câmara Municipal aprova nomes dos homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares

Direto da redação

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram na terça-feira, dia 14, os nomes dos homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares, honraria concedida pela Câmara Municipal em homenagem ao mês da Consciência Negra.

A medalha será entregue em sessão solene, que acontece no dia 29 de novembro, a partir das 19h, no plenário da Câmara Municipal. Não é necessário convite para participar do evento.

Ao todo, 26 pessoas que trabalham pela valorização da cultura afrodescendente, pela igualdade racial e pelo combate ao racismo serão homenageados.

De acordo com o presidente Dr. André da Sorriso, a medalha entregue pelos vereadores simboliza a luta de cada um dos homenageados contra o racismo e pela igualdade racial. “Esse é um assunto que a gente nem mais deveria discutir em 2023, mas infelizmente ainda vemos que o racismo está presente na nossa sociedade e temos que lutar contra ele”, diz.

A sessão solene também será transmitida de forma online no canal oficial do legislativo no Youtube.

Os homenageados deste ano são:

Vereador Dr. André da Sorriso: Tibe Bi Gole Blaise e Eliene Batista Santos

Vereador Alex Bodinho: Mariana Brito dos Anjos Malho e Reginaldo Correia de Oliveira

Vereador Anderson Nóbrega: Rafael José de Souza e Helenice de Lima Fonseca

Vereador Carlinhos do Leme: Amanda Ellen dos Santos Ferreira e Lucas Patrício dos Santos

Vereador Celso Rodrigo Gallo: Ronaldo de Lima Fonseca e Cledeon Pereira e Silva

Vereadora Érica Franquini: Luiz Antonio de Almeida Teixeira e Célia Aparecida Rocha

Vereadora Joice Silva: Alexandre Santos Passos e Ivani Arcanjo da Cruz

Vereadora Luzia Aprígio: Ana Alves e Rodrigo Felix

Vereador Nezito: Maria Auxiliadora Justino da Silva e Paulo César de Jesus Silva

Vereador Marcos Paulo: Ismael da Conceição e Mario Antonio da Silva Júnior

Vereador Enfermeiro Rodney: Idelvo José Corrêa Júnior e Ronaldo Lopes da Fonseca

Vereador Dr. Ronaldo Onishi: Walter Rodrigues Vadala e Alex Conceição da Silva

Vereador Sandro Ayres: Renato Nery dos Santos (Dartanhã) e Deijair Santos

SERVIÇO:

Entrega da Medalha Zumbi dos Palmares

Data: 29 de novembro de 2023

Horário: a partir das 19h

Local: Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Endereço: Estrada de São Francisco, nº. 2013 – Jardim Helena

https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373