Câmara Municipal aprova orçamento da Prefeitura de Taboão da Serra de R$ 1,4 bilhão para 2024

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou por unanimidade na tarde desta sexta-feira, dia 22, o orçamento da cidade para o próximo ano. A estimativa é que o município arrecade cerca de R$ 1,4 bilhão em 2024. Os parlamentares incluíram suas emendas impositivas e aprovaram emenda enviada pelo Executivo, destinando subsídios para o transporte público.

Neste ano houve um acordo entre os vereadores e o Executivo em relação a emendas impositivas, que são apresentadas por cada parlamentar. Para facilitar a execução do orçamento cada emenda individual será incorporada pelas pastas de saúde, infraestrutura e outras, com algumas exceções.

As secretarias que mais receberão recursos em 2024 são as de educação, com orçamento estimado em 367,6 milhões de reais, saúde com R$ 254,4 milhões; Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente com R$ 190 milhões; Obras e Infraestrutura com previsão de R$ 125,1 milhões; Manutenção com 33,7 milhões e Segurança Pública com receita estimada em R$ 31 milhões.

A Câmara Municipal também autorizou um remanejamento de até 20% do valor total do orçamento para que a prefeitura possa alterar alguma composição no investimento previsto no decorrer do ano.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso, a discussão do Orçamento foi feita em conjunto com os vereadores, prefeito e secretários. “Esse é um projeto que vem sendo discutido há meses. Tenho certeza que vamos atingir os objetivos da administração, melhorando cada vez mais o atendimento na área de saúde, educação, segurança e em todas as pastas”, disse.

Veja o valor destinado para cada secretaria em 2024