Câmara Municipal aprova projeto de lei que permite Farmácia 24h nos prontos socorros e nomeia rua nova no Ponte Alta

Da CMTS

Na sessão desta terça-feira, dia 27, a Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou o projeto de lei que autoriza a criação da Farmácia 24 horas nos Prontos Atendimentos. O outro projeto de lei dá nome a uma nova rua na região do Parque Linear do Ponte Alta.

De autoria do vereador Carlinhos do Leme, o projeto que “autoriza o poder executivo a criar na Rede Municipal de Saúde, a Farmácia 24 horas em unidades públicas de Pronto Atendimento” promete facilitar a retirada de medicamentos por parte dos pacientes, já que não vão precisar se locomover a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que funcionam apenas em dias úteis.

“As pessoas que passam nos prontos atendimentos e o médico indique algum medicamento, de imediato, os pacientes podem ir à farmácia, inclusive aos finais de semana, e retirar os medicamentos e já iniciarem o tratamento. Com a Farmácia 24 horas, as pessoas terão os remédios à disposição”, diz Carlinhos do Leme.

O outro projeto de autoria do vereador Enfermeiro Rodney denomina como Rua Laura Ferreira dos Santos Araújo, via no Parque Linear do Ponte Alta, no Jardim Record. A jovem morreu em decorrência de uma apendicite.

Com a aprovação, os projetos vão para sanção do prefeito Aprígio, que pode aprovar ou vetar.