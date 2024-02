Câmara Municipal aprova seis projetos de lei e debate municipalização da Rodovia Régis Bittencourt

Direto da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram na sessão, realizada no dia 20 de fevereiro, seis projetos de lei. Todas as propostas foram apresentadas por parlamentares e serão encaminhadas ao prefeito Aprígio para sanção.

O presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso, disse que a sessão foi muito produtiva. “Além dos projetos aprovados, tivemos uma ampla discussão sobre a municipalização da rodovia Régis Bittencourt, temas que impactam a vida dos moradores, e essas ações são sempre debatidas nas sessões do Legislativo”.

Confira os projetos aprovados na sessão:

De autoria do vereador Dr. Ronaldo Onishi: Autoriza o Poder Executivo a promover a instalação de bebedouros públicos com água potável e de pontos de energia elétrica com tomadas, para consumo gratuito pelos munícipes, em locais de prática de caminhada, praças e terminais de ônibus existentes na cidade de Taboão da Serra.

De autoria do vereador Anderson Nóbrega: Permite a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público por comerciantes, denominada “parklet”, no município de Taboão da Serra.

De autoria do vereador Nezito: Autoriza a modernização dos equipamentos sonoros (sirenes e alarmes) utilizados nas escolas públicas municipais do município de Taboão da Serra visando evitar incômodos aos alunos com transtorno do espectro autista e dá outras providências.

De autoria do vereador Sandro Ayres: Dispõe sobre denominação de praça pública Paulo Russo no Parque Linear do Ponte Alta

De autoria da vereadora Luzia Aprígio: Fica denominada “Rua Maria Iracema Paiva Tristão ”, que inicia na Rua Guilherme de Almeida e se encerra na interseção com a Rua Reinaldo da Silva – Jardim Salete.

De autoria do vereador Celso Rodrigo Gallo: Dispõe sobre o funcionamento e a implantação de sistema de monitoramento de imagens nos estabelecimentos que comercializam ferros-velhos, sucatas e afins, visando a promoção da segurança, responsabilidade e prevenção de problemas relacionados aos receptadores de produtos obtidos de forma irregular.