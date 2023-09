Câmara Municipal de Taboão da Serra aprova Título de Cidadão Taboanense a 25 pessoas

Direto da redação

Os vereadores da Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovaram na última terça-feira, dia 18, o nome de 25 pessoas que irão receber o “Título de Cidadão Taboanense”, maior honraria do município.

A entrega dos títulos acontece em sessão solene no dia 6 de outubro (sexta-feira), a partir das 18 horas, no plenário da Câmara. O evento é aberto ao público, sem necessidade de convite, e também terá transmissão pelo Youtube do poder legislativo.

O presidente Dr. André da Sorriso diz que os títulos são um reconhecimento ao trabalho de inúmeras pessoas, que contribuem para o crescimento de Taboão da Serra e que agora passam a ser “filhos honorários do município” e “é com muita honra que o Legislativo reconhece o trabalho desses 25 cidadãos, que merecem muito essa nossa homenagem”, diz.

OS HOMENAGEADOS:

Dr. André da Sorriso homenageia Dr. Hélio Bressan e Carlos Antonio de Almeida

Anderson Nóbrega homenageia Flávio Yoshio Saldanha Fukuda e Dr. Ednei Eiji Oshima

Alex Bodinho homenageia Fabio Martins Silva

Carlinhos do Leme homenageia Celso Russomanno e Ana Lúcia de Jesus Silva

Celso Gallo homenageia Olympio Savazzi Junior e Gilcilanio Severino da Silva

Érica Franquini homenageia Francisco Rossi e Wellington Carlos da Silva

Joice Silva homenageia Pe. Rogério Andrade Santeri e Maria Isabel Gomes Rosa

Luzia Aprígio homenageia Dr. José Vanderlei Santos e Dra. Aparecida Janduci

Nezito homenageia Dr. Ronaldo Onishi e Antônio Lisboa da Silva

Marcos Paulo de Oliveira homenageia Charles Müller de Oliveira e Dr. Richard Willian de Oliveira

Enfermeiro Rodney homenageia Valter Pereira de Oliveira e Daniel Amorim Nicola

Dr. Ronaldo Onishi homenageia Milton Baptista de Souza Filho e Sandra Pereira da Silva

Sandro Ayres homenageia Marília Ferreira Dias da Silva e Clovis da Silva Jordão

SERVIÇO:

Sessão Solene para entrega de “Títulos de Cidadão Taboanense”

Dia 6 de Outubro (sexta-feira) – a partir das 18h

Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena