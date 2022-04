Câmara Municipal de Taboão da Serra debate causa animal durante audiência pública

Direto da redação

A Comissão Permanente de Defesa e Proteção dos Animais da Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou na noite desta quarta-feira, dia 27, uma audiência pública onde foram discutidos diversos temas relacionados a causa animal. A reunião pública contou com uma grande participação popular e ONGs.

A presidente da Comissão, vereadora Joice Silva, fez um balanço positivo do encontro. “Foi uma audiência muito produtiva, quase quatro horas onde pudemos discutir a causa animal aqui em Taboão da Serra, debater ações para a proteção dos animais, além de apresentar os projetos que o governo irá colocar em prática”, disse.

Segundo Joice Silva, a Câmara Municipal votará nos próximos dias um projeto de sua autoria, em parceria com o vereador André Egydio, que cria em Taboão da Serra a Coordenadoria da Causa Animal e o fundo social da causa animal. “Esses dois projetos deverão entrar na pauta em breve e com certeza contamos com o apoio de todos os vereadores”, lembrou.

Outra notícia divulgada durante a audiência pública é a construção de uma clínica veterinária municipal. O espaço terá quatro mil metros quadrados, 700 de construção, para atender diversas especialidades, centro cirúrgico, consultórios, espaço para castrações, além de uma praça pet e, possivelmente, um crematório.

Segundo o vereador André Egydio, a clínica veterinária municipal será construída por uma incorporadora através de um RIV (relatório de impacto de vizinhança) como compensação pelo empreendimento. O complexo será erguido em frente do atual CCZ, no Parque Pinheiros.

A audiência pública também abordou uma série de assuntos relacionados a causa animal, como o combate aos maus tratos, a doação de animais, o serviço oferecido pelo Centro de Controle da Zoonoses, o resgate de animais feridos, além da participação de protetores e ONGs como voluntários.

A audiência contou com a participação dos vereadores André Egydio, Celso Gallo e Anderson Nóbrega, além dos secretários de Segurança, Rodrigo Falcão, Saúde, José Alberto Tarifa e de Transporte e Mobilidade Urbana, Dr. José Vanderlei.