Câmara Municipal nomeia Viela Copeuzinho no Jardim Maria Luiza

Da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram na terça-feira, dia 5, o projeto de lei de autoria da vereadora Luzia Aprígio, que nomeia a Viela 3, no Jardim Maria Luiza, como Viela Copeuzinho, em homenagem ao líder comunitário Zaqueu de Sousa Félix, falecido em 2019.

A viela fica entre os números 1.361 e 1.365 da Estrada Kizaemon Takeuti. Nomear ruas, avenidas, praças e vielas contribui com a localização de endereços, facilitando a entrega de correspondências e encomendas pelos Correios e empresas transportadoras.

A vereadora Luzia Aprígio justificou a homenagem a Copeuzinho, dizendo que ele foi uma importante liderança, que trabalhou durante anos pela melhoria do Jardim Maria Luiza. “Ele é merecedor de todas as homenagens e merece ter seu nome eternizado em uma via do bairro em que ele morou e atuou por dignidade e cidadania dos moradores”, diz.

O projeto aprovado segue para a sanção do prefeito Aprígio. O Executivo deverá providenciar o emplacamento da viela e comunicar os Correios e outros órgãos responsáveis pelo novo nome da via.