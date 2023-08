Câmara Municipal promove palestra e lança livros sobre o funcionamento do legislativo

Direto da redação

No próximo dia 30 de agosto, às 15h, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza palestra sobre “O Trabalho da Escola do Legislativo”. No evento serão lançados três importantes, que explicam o trabalho e o funcionamento do Poder Legislativo taboanense. As obras foram elaboradas e impressa pela Editora Cidadania.

“Estes livros tem o interesse de mostrar aos estudantes e à população sobre o papel que a Câmara exerce na sociedade, destacando a importância da participação da população nas atividades Poder Legislativo”, diz Adalberto de Carvalho Graciano, diretor da Escola do Legislativo.

O primeiro que é a “Câmara na comunidade” aborda a definição dos Três Poderes, a importância do poder legislativo, as suas diversas funções, as diversas funções administrativas da Câmara, as sessões, a importância de uma lei, a lei orçamentária municipal, entre outras atividades da gestão pública municipal.

O segundo, “Programa Câmara na Escola”, trata das funções do vereador e o funcionamento da Câmara municipal. Também explica o que é a Comissão Especial de Inquérito (CEI), que se assemelha a uma CPI. Outro ponto destacado é como fazer uso da tribuna popular e destaca a importância a função de legislar e fiscalizar do vereador.

Por fim, o livro “A Importância Da Sociedade Na Participação Das Audiências Públicas” explica o papel e a importância das audiências públicas realizadas pelas comissões permanentes da Câmara, diferenciando aquelas que são obrigatórias por lei, que acontecem quadrimestralmente.

SERVIÇO:

“O Trabalho da Escola do Legislativo” com lançamento de livros

Dia 30 de agosto / 15h

Local: Plenário da Câmara de Taboão da Serra