Câmara Municipal realiza audiência pública na quarta, dia 22, para discutir orçamento de 2024 da Prefeitura de Taboão da Serra

Direto da CMTS

Uma das mais importantes audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal de Taboão da Serra acontece nesta quarta-feira, dia 22. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento discutirá a Lei Orçamentária Anual (LOA). A reunião, aberta ao público e imprensa, começa às 18h, no plenário do Poder Legislativo.

Durante a audiência pública será debatido o Orçamento Municipal para 2024. Na ocasião, os vereadores tornarão públicos quais são os investimentos programados para cada secretaria, além dos projetos e novos equipamentos previstos para serem implantados em Taboão da Serra pela Prefeitura no próximo ano.

Após a audiência pública, o projeto passará pela apreciação das comissões internas da Câmara, que darão seus pareceres para que a LOA esteja apta para ir ao plenário, onde será votada pelos vereadores em dezembro.

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Taboão da Serra é formada pelos vereadores Marcos Paulo (presidente), Celso Rodrigo Gallo (vice) e Joice Silva (membro).

A audiência pública contará com a presença do secretário de finanças da Prefeitura de Taboão da Serra, Dr. Antônio Rodrigues e do corpo técnico da secretaria, que irão tirar as dúvidas dos vereadores e do público presente.

Os moradores de Taboão da Serra podem participar da audiência dando sugestões e fazendo críticas ao projeto. A Câmara Municipal também vai transmitir os trabalhos por seu canal oficial no Youtube.

SERVIÇO:

Audiência Pública para apreciação da LOA 2024

Quarta-feira / dia 21/11 / 18h

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

Contato: (11) 4788-9300 // www.camarataboao.sp.gov.br

Canal no Youtube: https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373