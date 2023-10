Câmara Municipal realiza audiência pública para prestação de contas da TaboãoPrev na sexta (27)

Diretp da CMTS

Acontece nesta sexta-feira, dia 27, às 18h, audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Taboão da Serra para a prestação de contas da Autarquia Previdenciária TaboãoPrev relativa aos dois primeiros trimestres de 2023. A reunião é aberta ao público, funcionalismo e imprensa.

A audiência pública é em obediência a Lei Municipal 1979/2010, que determina que a prestação de contas da TaboãoPrev seja feita de forma pública. Na ocasião, a presidente da autarquia, Eliana Bendini, e os conselheiros estarão presentes para responder as dúvidas e questões apresentadas pelos vereadores, bem como a participação de servidores e moradores.

A audiência será presidida pelo vereador Marcos Paulo, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que ainda é composta pelos vereadores Celso Rodrigo Gallo (vice-presidente) e Joice Silva (membro).

O vereador Marcos Paulo pediu que o funcionalismo público participe da audiência, contribuindo com sugestões e críticas, além de acompanhar a prestação de contas da TaboãoPrev. “É importante a participação dos nossos servidores porque essa audiência pública é realizada em respeito aos funcionários do nosso município. Então essa é uma oportunidade deles acompanharem o que a autarquia realizou no primeiro semestre”, diz.

A audiência pública também será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal de Taboão da Serra no Youtube: www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373

SERVIÇO:

Prestação de Contas da TaboãoPrev – 1º e 2º trimestre de 2023

Sexta-feira, dia 27, às 18h

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

www.camarataboao.sp.gov.br